台灣高鐵公司宣布於228和平紀念日假期疏運期間，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），各列車將自2月12日凌晨零時起開放購票。

高鐵表示，2月25日至3月1日疏運期間5天，共加開123班次列車，提供850班次的旅運服務，提醒旅客配合遵守中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引各項規定，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記、戴口罩並配合量測體溫。

高鐵提醒，目前車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，敬請旅客將餐點攜帶下車後再行食用。

各車站內付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。