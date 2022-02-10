推動「運動產業觀光化」，雄獅旅遊去年首度銷售職棒味全龍套票創下佳績，今年更積極嘗試職籃領域，不僅有T1 LEAGUE台啤英熊套票及自由行產品，更開賣人氣爆棚的P.LEAGUE+聯盟「高雄鋼鐵人」系列套票，多元搭配交通、美食等票券最低價只要299元起，還有限量必搶的「鋼鐵之心」VIP區2000元套票，更獨家加碼贈送球隊首勝紀念毛巾，即日起於雄獅旅遊官網開放訂購。

高雄鋼鐵人虎年開春拋出震撼彈！美國NBA選秀狀元Anthony Bennett加盟入主南臺灣，成為台灣職籃史上第一位NBA狀元郎，話題一出受到各方矚目，雄獅旅遊表示，向來一票難求的限量2000元「鋼鐵之心」VIP區套票，除了能在雄獅官網購得外，還獨家加碼贈送球隊首勝紀念毛巾，賽程主場-鳳山體育館更規劃雄獅專屬購票/取票區，提供一條龍式的貼心服務。

為結合「運動賽事」與「觀光」，提供給消費者便利的旅遊體驗，雄獅旅遊推出台灣職籃高雄鋼鐵人300元至2000元的入場門票，並搭配高雄捷運搭乘券、統一多拿滋、高雄知名牛排館抵用券，套票優惠最低下殺62折，讓民眾觀看運動賽事的同時，還能走訪高雄景點和品嘗在地美食。

其他職籃球隊部份，雄獅旅遊也與台啤攜手合作，推出T1 LEAGUE的台啤英熊套票，要價1000元的英熊超特區搭配球隊限量T-Shirt及迷彩口罩，套票售價只要1200元起。或是票價500元的球員甩汗席，還能無限騎乘GOGORO12小時，792元的組合套票也超級划算。旗下雄獅通運更換裝變身球員專屬巴士。此外，接下來雄獅旅遊也即將與職棒「樂天桃猿」推出合作套票及驚喜服務，喜歡職棒的球迷們可期待。