NAND Flash供應商KIOXIA（鎧俠）以及WD（威騰）10日公告3D NAND Flash產線半導體原物料遭汙染。對此，與KIOXIA合作關係密切的NAND Flash控制IC廠群聯（8299）表示，目前還在了解細節當中，不過強調有簽訂LTA（長期供貨合約），因此供貨無虞，且庫存水位達歷史新高，短期供貨無虞。

群聯表示，公司跟KIOXIA有簽屬LTA(長期供貨合約)，在優先供貨保障合約裡，供貨無慮，無影響。群聯也與其他主要的NAND供應商原廠均分別有簽屬LTA供貨合約以及穩定合作關係，供貨無影響。

群聯指出，公司NAND Flash供貨來源多元化，且與各家NAND原廠均保有長期穩定的合作關係，群聯也將密切的關注NAND原廠的營運狀況以及供貨穩定度，確保滿足全球客戶的需求。

群聯表示，為因應2022年的NAND Flash市場需求上升，尤其為了滿足全球客戶的Design-in合作案，群聯從2021年10月份開始，便已開始建構庫存水位，截至2022年1月份，庫存水位達到歷史新高，短期內供貨無慮。