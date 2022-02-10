韓國選手在冬奧短道速滑賽中遭判犯規失格，引發輿論不滿。中國駐韓國大使館9日表示，部分輿論矛頭指向中國政府和北京冬奧會，「甚至煽動反華情緒」，對此表達嚴重關切。

中國駐韓國大使館9日透過微信公眾號，以發言人名義，就韓方質疑北京冬奧會短道速滑裁判闡明立場。

這名發言人說，近日韓國體育代表團和部分媒體質疑北京冬奧會短道速滑比賽存在「不公正判罰」。這本是技術性問題，應由專業權威機構予以評判。但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，「毒化了」兩國國民間的感情，引起中國網民的反擊。

他表示，短道速滑是一項危險性較高、容易出現爭議的項目，國際滑聯不斷修改、完善和細化比賽規則。北京冬奧會短道速滑項目是根據國際滑聯最新修訂規則進行的。對於韓方有關質疑，國際滑聯日前已發表正式聲明，詳細介紹了評判細則和事實依據。

他強調，冬奧會每項比賽的裁判均由國際奧委會和國際體育聯合會挑選，任何一個國家或政府都無權干涉。韓國個別媒體和政客臆測「冬奧會存在黑幕」，並稱「中國政府和體育部門應該反省」，中方對此絕不能接受。

這名發言人稱，「競技運動都有輸贏，我們理解韓國民眾的心情」，並表示「兩國人民間的友好感情更是雙方共同的寶貴財富，絕不能因為某些情緒化的言行而受到傷害」。

北京冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽7日舉行，韓國選手黃大憲與李俊瑞原本分占小組第一及第二名，但裁判判定兩人犯規，取消兩人成績，中國代表隊因此有3名選手進入決賽。

韓國代表隊除了在現場立刻提出強烈抗議，也向國際冰上競技聯盟（ISU）提出書面抗議。據韓聯社報導，韓國冰上競技聯盟會長兼韓國體育代表團團長尹洪根等韓方相關人員已透過國際奧會韓籍委員安排與主席巴赫（Thomas Bach）面談，將強烈要求國際奧會防止類似不當情況再次發生，並根據相關程序將這次不公裁判訴諸國際體育仲裁法庭（CAS）。

這次裁判爭議在韓國激起「主辦國仗勢欺人」的抗議聲浪。韓媒觀察，韓國20至39歲年輕族群原就因各種韓中糾紛對中國觀感不佳，仇中情緒更加升溫，網路評論充斥對中國的謾罵。

就在中國駐韓國大使館發言人發出這篇就「闡明立場」的文章後，今天再度於微信公眾號上發文，轉達中國駐韓大使邢海明對韓國選手黃大憲的祝賀。黃大憲9日在東奧會短道速滑男子1500公尺比賽中奪冠，為韓國代表隊獲得本屆首金。

這名發言人還說，「中國民眾也紛紛對黃大憲選手的出色表現予以積極評價，體現了中韓兩國人民之間的真摯情誼」。