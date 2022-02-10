春節年假結束，工人近日陸續返回生產線，加足馬力生產市面上大缺貨的冬奧公仔「冰墩墩」，縫紉機踩到快冒煙，為的就是滿足消費者想買到冰墩墩的心願。

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」在開幕式後一夕爆紅，在奧運紀念品特許商店限量銷售，消費者大排長龍也很難買到。原本原價192元（人民幣，下同），由於備貨有限、加上春節過年工廠生產線休假，導致一「墩」難求，網上甚至有黃牛炒做賣到4位數天價，網友打趣乾脆改行做代購去賣「冰墩墩」趁機賺一筆。

《齊魯晚報》報導，就在消費者喊話官方加量生產的同時，9日下午，大陸民眾在手機直播間裡雲監工「冰墩墩」的生產線。一個小時的直播，吸引近90萬人觀看「5個阿姨和小哥哥做玩偶」。看著滿螢幕可愛的冰墩墩，讓許多網友忍不住留言為工人打氣加油：使勁！

網友在留言區一邊喊著「辛苦你們了」，一邊也不讓人休息，喊著讓阿姨拿出「把縫紉機踩爛」的勁頭，有人哭喊著要去幫忙，「也不圖錢，最後能發個冰墩墩就行！」