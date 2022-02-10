北京冬季奧運賽事越來越精采，大部份的世界名將都繳出應有成績，不過有美國「滑雪女王」之稱的席弗琳(Mikaela Shiffrin)卻慘遭滑鐵盧，在大曲道項目衛冕失利，昨天的高山滑雪曲道首趟賽事也未能完賽，在確定比賽結果時席弗琳失望呆坐地上超過10分鐘，畫面讓人心碎不捨。

26歲的席弗琳過去曾拿下2枚奧運金牌、1枚銀牌，在2014年索契冬奧成為曲道項目史上最年輕金牌得主，另外還多次拿下世錦賽金牌，被稱為滑雪女王有過之而無不及，想必這次北京冬奧她的目標就是力拼衛冕，沒想到昨天在高山滑雪曲道首趟因錯過旗門，被視為未完賽，無緣闖進次輪比賽。

而有部分網友認為席弗琳背負著重大壓力，就如同美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)一樣，雖然擁有超強實力，但因為心理因素而導致失常，也有人認為兩年前她的父親去世，可能同時影響她的發揮，美媒更直言席弗琳先是在大曲道失利，昨天還繼續失誤，如此失常表現讓人難以理解。