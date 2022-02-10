雲林縣麥寮鄉豐安國小10日舉行「台塑企業麥寮汽電公司促協金捐建校舍重建工程」動土典禮，由雲林縣長張麗善等人共同主持，此工程由台塑企業捐助4000餘萬元促協金作為工程經費，打造最現代化的校舍，以因應麥寮鄉人口的逆勢成長。

豐安國小最早興建的校舍至今已逾30年，其「老背少」校舍有結構上的安全疑慮，且地勢低窪遇雨即淹，嚴重影響師生安全，經雲林縣政府、麥寮鄉公所、地方民意代表共同爭取，最後由台塑企業捐助4627萬元促協金展開校舍重建工程，預計約1年後完工。

張麗善表示，縣府本著「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」的教育理念，全力爭取經費與資源進行教育基層建設，豐安國小已有62年歷史，此次校舍重建，就是要為社區打造1所設備新穎且兼具文化特色的優質學校，營造安全、溫馨、永續的校園環境。

麥寮鄉長蔡長昆說，麥寮鄉在台塑六輕設廠前人口約3萬人，設廠後人口逐年增加，目前已達4萬8000餘人，已是雲林縣人口數第3的鄉鎮。近年來每年約有500名新生兒，鄉內各級學校均有待擴大更新，將持續爭取經費整建其他校園。

麥寮工業區管理部協理蔡建樑表示，台塑企業總裁王文淵向來非常重視教育，從2000年開始，已捐助雲林縣18所學校的校舍改建，並協助縣府推動營養午餐，就是希望雲林的孩子能在最好的環境下，藉由教育勇於追夢。