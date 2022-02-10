身為直播主連千毅貼身女助理兼JKF女郎的性感網紅長瀨昆妮，憑著美豔外貌與E級魔鬼身材，成為連千毅直播台中的一大亮點。但在日前的直播中，長瀨昆妮卻因穿著太過暴露而意外走光。

在8日晚間的直播節目上，長瀨昆妮與往常一樣穿著火辣，以黑色的深V蕾絲BRATOP搭配超短皮革短裙，大方展現凹凸有致的好身材。但在進行刮刮樂活動時，只見長瀨昆妮彎腰幫網友刮著彩票，並不時對著鏡頭上下晃動，讓一旁的連千毅看到後相當害羞，忍不住表示「不要再晃了，晃到會暈」(影片17:43處)。

接著介紹雙人座電動機車時，長瀨昆妮則不假思索的直接坐到機車上，但她疑似短裙太短一坐下便意外走光自己卻渾然不知，繼續敬業的介紹電動車設備，直到走光將近30秒後，有網友在留言處提醒(影片1:13:50處)，連千毅才趕緊將鏡頭移到一旁，但部分網友看到後臉紅心跳，忍不住留言「春光乍現」、「我看到小粉紅了」、「內褲跑出來了」、「我還以為我看錯」、「日文老師真的正」、「今晚直播很香」、「日文女神今晚也好辣」。

事實上，被封為「最辣日文女神」的長瀨昆妮，過去就曾因穿得太少而使上半身走光，沒想到這次竟換成底褲意外露出，讓當晚觀看直播的上萬名網友眼睛大吃冰淇淋。