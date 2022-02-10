一名56歲有痛風關節炎的男性病人，透過健康檢查，發現血液中肌酸酐過高，至腎臟科就診後更發現已有輕度腎衰竭。患者自述，既沒有高血壓病史，平常痛風發作時，吃止痛藥也沒過量，納悶為什麼腎臟會出問題。恩主公醫院風濕免疫科郭孝齡醫師指出，關鍵在於民眾在痛風發生時會透過吃藥來減緩當下不適感，但是疼痛一過就不管，忽略「痛風其實需要長期治療」。

●高尿酸未控制、痛風吃止痛藥 都加重腎臟負擔

郭孝齡醫師說，急性痛風當下的治療是以抑制發炎、減少疼痛為主，但是大約6成的痛風發作者，會在12個月內再次發作，所以痛風長期治療則以降低血中尿酸濃度為目標，腎臟就是代謝尿酸的主要器官。

以這名患者案例來看，痛風發作的原因，是因其本就是高尿酸血症，但沒有控制，長期下來慢性傷害腎臟功能；且在尿酸過高形成痛風時，所吃的止痛藥又更加重腎臟負擔，終於演變成腎衰竭。

郭孝齡醫師表示，痛風治療不能只顧當下，應以完整降低血中尿酸濃度為目標。（圖／恩主公醫院提供）

●痛風長期治療 降低血中尿酸濃度為目標

郭孝齡醫師強調，近年研究發現，高尿酸會造成心臟病、中風，因此近幾年，心臟科醫師也很重視高尿酸問題；若當高尿酸血症病人有多次痛風發作、腎臟功能不全，且同時合併有心臟病、腎臟病或中風時，早期介入進行「達標治療」，未來才可以降低心血管疾病的發生率。

郭孝齡醫師指出，醫學報告分析腎臟病發展與血中尿酸之間的關係後發現：血中尿酸濃度每增加1mg/dl，進展為腎衰竭的風險增加28%。患有持續性無症狀高尿酸血症（血清尿酸>8mg/dL）且無尿酸鹽結晶沉積證據的患者，應正視此議題。

要避免高尿酸引發共病，日常要注意體重不能過重、不喝含糖飲料及酒精、規律運動、減少或避免攝取高普林食物；喝足水分，才能維持尿酸值穩定，不讓傷腎的痛風上身。