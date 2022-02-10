今年1月27日在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，與副總統賴清德有過近距離交談的西班牙國王菲利佩六世，確診新冠肺炎，外界關切賴的身體狀況。對此，總統府發言人張惇涵今（10）日表示，賴副總統昨天最新的快篩檢驗結果為陰性，目前健康狀況良好，賴清德也感謝各界關心。

「愛爾蘭廣播電視」9日報導稱，西班牙國王菲利佩六世在新冠肺炎檢測中呈陽性反應且有輕微症狀。賴清德在農曆年前出訪宏都拉斯，26日晚間與卡蕬楚總統在宏國首府會晤，27日在就職典禮中與各國政要互動，之前曾與賴清德有過雙邊會談的貝里斯總理布魯先紐丶宏都拉斯總統卡蕬楚等人都已陸續傳出確診。

對於西班牙國王菲利佩六世確診及賴副總統健康狀況議題，張惇涵表示，賴副總統昨天最新的快篩檢驗結果為陰性，目前健康狀況良好。醫療團隊也會持續掌握副總統及訪團團員的健康狀況。

張惇涵表示，蔡英文總統已請外交部吳釗燮部長及我國駐西班牙代表劉德立，向西班牙政府致上誠摯關心與慰問，並祝福國王早日康復。賴副總統也透過駐館轉達誠摯問候。