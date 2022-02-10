懷特（4108）受惠新藥納入健保，同步帶動自費市場，加上醫院通路持續擴展，挹注業績。今年首月業績開紅盤，一月營收較去年同期增長45.09％。

懷特總經理李伊伶表示，公司自行研發上市新藥「懷特血寶凍晶注射劑」，2021年3月獲准納入健保給付，嘉惠乳癌患者也帶動自費市場，現也獲含近20家醫學中心在內、約100家醫療院所核准進藥，並於疫情趨緩後顯著成長。