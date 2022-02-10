國際指數編製公司明晟（MSCI）10日公布季度審核變更結果，相關調整自2月28日收盤後生效。其中，MSCI中國A股在岸指數新納入中國移動A股。

澎湃新聞報導，MSCI中國指數的調整往往吸引大量海外被動資金，調整後的名單備受市場關注。在MSCI的系列指數中，涉及到A股的包括MSCI中國指數、MSCI中國全股票指數、MSCI中國A股在岸指數。

MSCI中國指數此次新增10檔個股，其中包括9檔A股個股，分別是中國能建、華潤微、三峽能源、中偉股份、大秦鐵路、格力電器、陸金所ADR、容百科技、杉杉股份、天合光能。

此次被新納入MSCI中國指數的市值前三大個股，分別是格力電器、三峽能源、天合光能。這意味著此前曾被MSCI剔除的格力電器，重回MSCI旗艦指數。

除了新納入個股以外，MSCI中國指數此次剔除4檔中資公司股票，均不涉及A股。剔除的個股包括聲網ADR、中國有讚H股、宇華教育H股、世紀互聯ADR。

此外，MSCI中國A股在岸指數、MSCI中國全股票指數的成分股名單也有所調整。MSCI中國A股在岸指數增加4檔成分股，分別是伯特利、中國移動、中偉股份、東方生物，並剔除3檔個股。MSCI中國全股票指數新增5檔個股，包括格力電器、中偉股份、陸金所ADR等，並剔除5檔個股。