10日受東北季風影響，雲嘉南以北空品區擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，高屏空品區位在下風處，污染物易累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，10日環境風場為偏東北風，雲嘉南以北空品區擴散條件較佳；高屏空品區位在下風處，較易有污染物累積；清晨中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，10日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，高屏位於下風處，污染物稍易累積；11日至12日東北季風稍減弱，西半部地區擴散條件稍轉差；13日另一鋒面接近，14日鋒面通過及東北季風再增強，降雨機率再次提升，污染物受降雨洗除作用影響，空氣品質可望逐漸好轉；15日受東北季風影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。