興櫃新藥公司台睿(6580)敗血症新藥解盲未達標，今日股價開低後，7分鐘內啟動熔斷機制，股價大跌56%，成交價停在36.35元。

台睿的瑞克西R(RexisR)，原先被期待有機會拿下全球首個敗血症新藥，2021年12月股價開始暖身，今年新春開紅盤，以89.5元創下興櫃天價。沒想到三期解盲結果不如市場預期，今日以83.8元開盤後，直接摜殺，7分鐘內啟動熔斷機制，成交價最低至34.2元。

台睿敗血症新藥瑞克西(Rexis)，雖然數據未達標，但內部分析，敗血病致體內嚴重硒流失的病患死亡率約是正常值的一倍，且根據次族群初步分析也可看出瑞克西藥物有降低死亡率之趨勢，重要指標分子血清降鈣素原(procalcitonin，PCT)在用藥組PCT有下降較多之趨勢，將針對次族群進行統計分析，並諮詢TFDA後擬定下一步的開發計畫。

台睿現階段以具多重標靶之作用機制及獨特的抑制癌細胞類管道形成(Vasculogenic mimicry VM)功效的CVM-1118，最被外界關注。CVM-1118已於美國與台灣先後完成第一期人體臨床試驗後，目前有二項臨床試驗在二期階段，包括與蕾莎瓦(Nexavar)併用治療肝癌，預計收案40人；治療晚期神經內分泌癌，只在台灣收案，預計招收36人。此外，也規劃啟動搭配免疫療法合併治療的臨床試驗。

台睿日前已攜手共信，合作開發口服抗癌新藥CVM-1118併用其他藥物，治療非小細胞肺癌，將放眼中國大陸肺癌市場商機，積極朝向產品商業化發展，包含在中國募資進行大規模之臨床試驗，及於中國大陸市場進行授權洽談等。