還記得上季美國職籃總冠軍戰公鹿與太陽的精彩戲碼嗎？本週五(2/11)上午11:00一樣的對戰組合將再次滿足球迷的期盼，帶大家重返總冠軍戰的熱血澎湃！事隔半年且看衛冕冠軍公鹿是否依然不怕炎炎烈日的曝曬呢？

公鹿本季目前戰績35勝21敗排名西區第2，與龍頭熱火僅有0.5場的勝差，公鹿三分球以及籃板能力都是聯盟頂尖，進攻節奏快平均每48分鐘攻守轉換高達99.9次排名聯盟第6，強大的三分砲火加上進攻快速推進的球風，公鹿場均得分來到113.0為聯盟第2高。最值得加強的地方是他們三分外線的防守，公鹿陣容偏大，又特別注重內線護框，有時撲防外線的速度不夠快，場均會被對手投進14.1顆三分球聯盟最多。

太陽44勝10敗是聯盟目前唯一一支勝率超過八成的球隊，太陽進攻的招牌就是極度穩定的中距離，球隊後場兩名主將布克(Devin Booker)以及保羅(Chris Paul)的中距離跳投把握性極高，因此平均全場出手的命中率高達47.8%與公牛並列聯盟第一，除此之外陣中擁有控衛之神(Point God)美名的保羅，不僅節奏控制得宜且失誤極少，太陽場均因為失誤而被對手得分的分數僅14.2分聯盟最低。

公鹿與太陽本季持續上季火熱表現，很有機會於總冠軍戰再續前緣，週五之役想必精彩萬分，喜歡運彩的朋友們可以考慮『第一節大分』的選項，公鹿與太陽本季場均第一節得分同為29.1分並列聯盟第2。另外可以參考主隊『太陽讓分過盤』，公鹿本季勝率表現雖然不差，但是近期落後很容易心態崩壞，導致最終以大分差輸球，太陽又善於打第四節，太陽在主場場均第四節可以贏對手4.4分，是聯盟最會打第四節的主場球隊。