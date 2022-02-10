裕隆集團執行長嚴陳莉蓮10日宣布，啟動結構性調薪，員工月薪最高調幅高達25％，展現裕隆集團對外爭才、對內留才的企圖心。

裕隆集團10日於新店總部舉行新春開工祈福儀典，嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈福祭拜。受限於疫情影響，裕隆集團取消例行性聯合新春團拜，但嚴陳莉蓮仍為集團所有員工準備專屬設計的開工紅包袋與祝福小卡，以表達心意。

嚴陳莉蓮強調，人才是集團最重要的資源，為因應汽車產業變革與整體環境快速變化的人才需求，她也宣布裕隆集團今年起將進行結構性調薪，提升薪資整體吸引力，集團主艦企業包括裕隆汽車（2201）、中華汽車（2204）、裕隆日產汽車（2227）、裕融企業（9941）、納智捷汽車等，視各自不同的適應條件進行方案規劃與施行，月薪調升幅度最高者可達25％，讓人才招募與留任的薪資待遇更具市場競爭力。

裕隆集團重申追求企業ESG永續發展的立場，嚴陳莉蓮自接班以來，不斷強調優質的人才與團隊是企業能夠持續成長、永續發展的重要成功關鍵。此次裕隆集團在考量整體外部環境變化與現今人才市場薪資結構趨勢後，決定進行大幅度薪資結構調整，透過提高月薪的薪資結構調整原則，有助於企業穩定關鍵人才留任以及招募新進人員，為集團事業體未來轉型發展超前部署，讓裕隆集團成為更具吸引人才、留才的優質企業。