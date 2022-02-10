公羊隊Aaron Donald賽前熱身。（美聯社）

第56屆NFL超級盃即將在台灣時間下週一(2月14日)上午7:30點燃戰火，本屆超級盃是在洛杉磯SoFi體育場舉行，由國聯冠軍地主球隊洛杉磯公羊，迎戰爆冷出線的美聯冠軍辛辛那提孟加拉虎。超級盃的比賽場地老早就選定，公羊是繼去年的坦帕灣海盜後，史上第2支在主場打超級盃的球隊。海盜去年靠著最近剛宣布退休的傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）傳出3次達陣的完美演出下，贏得隊史第2座超級盃。隊史也僅贏過1座超級盃的公羊，當然希望能「背靠背」成為第2支在主場捧盃的球隊。

今年是公羊隊史第5次打超級盃，此前4次只在1999賽季擊敗田納西巨神嘗到冠軍滋味，當年公羊還在聖路易，直到2016賽季才重回洛杉磯。2001賽季和2018賽季公羊也曾打進超級盃，但兩次都是敗給布雷迪領軍的新英格蘭愛國者。

公羊本季以12勝5敗的例行賽戰績成為國聯西區冠軍，季後賽連闖3關，淘汰了同分區的亞歷桑那紅雀、上屆冠軍坦帕灣海盜、以及同分區的黑馬舊金山四九人(四九人連續爆冷擊敗國聯東區冠軍達拉斯牛仔，和全聯盟戰績最佳的國聯北區冠軍綠灣包裝工)。

辛辛那提孟加拉虎的晉級過程則讓人嘖嘖稱奇，除了外卡戰淘汰拉斯維加斯突擊者較無懸念外，第2輪分區季後賽面對美聯頭號種子田納西巨神，終場前2分鐘時靠著線衛威爾森(Logan Wilson)一次成功攔截，並在最後20秒由麥克弗森(Evan McPherson)踢進52碼致勝球，以3分氣走巨神。美聯冠軍戰面對前2屆都打進超級盃的西區冠軍堪薩斯酋長，孟加拉虎克服上半場3:21落後的劣勢，第4節一度反超前24:21，雖然酋長馬上射門追平，但進入延長賽後，又憑藉麥克弗森的射門絕殺酋長，隊史第3度闖進超級盃。

兩隊的四分衛本季都寫下自己的紀錄，公羊去年才從底特律獅挖來34歲的斯塔福德(Matthew Stafford)，他在獅隊12個賽季只領軍打進季後賽3次，但3次都1場就淘汰，今年不僅締造個人例行賽最佳戰績，季後賽更是3連勝生涯首度打進超級盃。孟加拉虎的伯羅(Joe Burrow)則年僅25歲，本季是第2年打NFL，個人戰績從前一季的2勝1和7敗，提升到10勝6敗，但他寫下了一個比較特別的紀錄，本季例行賽伯羅被擒殺51次，是史上55名單季被擒殺50次以上的四分衛中，第一個打進到超級盃的，3場季後賽他也被擒殺12次之多(斯塔福德只有5次)，兩隊守衛在保護四分衛的表現，可能會成為勝敗的關鍵。

兩隊本季並沒有在例行賽交手，但以雙方季後賽的表現來看，孟加拉虎韌性十足不輕易言敗，本季例行賽輸了7場但其中4場都輸3分，而公羊在3輪季後賽中有兩場也只贏對手3分，因此盤口開出公羊讓孟加拉虎4.5分似乎有點多，推薦讓分孟加拉虎勝。另外大小值48.5分有向下修正趨勢(國際盤最早開51.5分)，從兩隊在季後賽6場比賽只有1場總分高於48.5分(孟加拉虎對酋長不算延長賽是48分)，遠低於兩隊在例行賽的平均得分48.9(公羊)和49.1(孟加拉虎)，因此較看好小分。