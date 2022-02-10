近日國外流傳一部影片讓網友笑翻，影片中2名女子在商場購物完後準備搭手扶梯上樓，但一個腳滑翻倒在手扶梯上，加上兩人不斷掙扎要起身，但又爬不起來，只見兩人原地翻滚約25秒，逗趣畫面讓網友調侃說「是人型風火輪嗎？」。

Trying to elevate security in an organization when there's no buy-in from leadership... pic.twitter.com/1xgqnTFAmU — Jake Williams (@MalwareJake) February 4, 2021

大陸綜合媒體報導，2名喝醉酒的長髮女子搖搖晃晃地走上商場的手扶梯，沒想到下一秒站在右邊的女子重心不穩往左後方倒下，被她勾著的朋友也失去平衡，兩人不斷掙扎要起身，但又爬不起來，就這樣兩人卡在手扶梯上原地翻滾25秒左右，而從她們手上掉落的購物袋則已經隨著手扶梯被推送到上一層樓了。

最後最先倒下的女子整個人滾出手扶梯外，商場員工見狀隨即上前查看她的狀況，而另一名女子則是順利的重新坐起來，所幸兩人的頭髮、衣服並沒有捲入手扶梯中，只能說是不幸中的大幸。

影片讓網友們笑翻，紛紛表示「是人型風火輪嗎？」、「頭髮沒捲裡面，運氣不錯」、「萬一頭髮或衣服被夾就悲劇了」、「大概率是喝了，至少其中一個喝了」、「右邊那個女生根本就是最雷朋友」、「購物袋都上去了」、「酒肯定醒了」。