美吾華（1731) 受惠推陳出新的各系列產品持續熱銷，搭配醫藥產品成功擴展醫院通路挹注業績，2022年首月業績開出紅盤，自結一月營收以1.54億元，交通出年成長21.6%佳繽。

總經理賴育儒表示，該公司在積極調整營運結構後，旗下事業部都各有表現，「美吾髮事業部」挾著線上線下雙引擎火力齊開氣勢，近期就洗髮、染護系列再次推出新品，實體通路與電商通路紛紛賣出佳績；「醫藥事業部」自行研發上市的醫藥產品，大幅擴展到更多醫院通路，業績也於疫情趨緩後顯著成長。