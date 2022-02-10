高通技術公司宣布其旗艦Snapdragon 8 Gen 1行動平台將搭載於三星電子最新、最先進的智慧型手機Galaxy S22系列與平板裝置Galaxy Tab S8系列，前者將於部分地區推出，後者於全球推出。

Galaxy S22系列具備先進的Snapdragon連網技術，包括5G、Wi-Fi與藍牙，提供快速且可靠的連網體驗。Galaxy S22系列搭載第四代Snapdragon X65 5G數據機射頻系統，提供無可比擬的速度，支援全球更多網路、頻率與頻寬。

Snapdragon 8是最先進的5G行動平台，更是全球首款下載速度可達萬兆位元、上傳速度高達3.5 Gbps的5G數據機射頻系統解決方案。作為這一代的全新產品，Galaxy S22能利用高通FastConnect 6900行動連網系統，支援如高通四個空間串流同步雙頻（DBS）等的頂尖技術，提供強大的Wi-Fi連網速度與穩定的低延遲效能。

此外，FastConnect 6900更支援最新藍牙5.2標準，以及最佳化的音訊穩定性、音質、低延遲和功耗效率。

Galaxy S22系列與Galaxy Tab S8系列受惠於Snapdragon 8主要架構提升。全新的高通Adreno GPU與前代相比，圖像渲染效能提升30％、省電效能提升25％。第七代高通AI引擎搭載超高效能與效率的高通Hexagon處理器，張量加速器速度比前一代產品快兩倍、共用記憶體大兩倍，支援各種全新使用案例。

高通Kryo CPU與前一代相比，效能快20％、功耗效率提升30％。三星全新Galaxy系列裝置透過Snapdragon Sight技術，讓智慧型手機攝影功超越了專業相機水準。新推出的裝置，藉由Snapdragon 8的三個影像訊號處理器（ISP），能呈現超過十億種色彩，打造全新攝影體驗。該裝置亦能透過Snapdragon 8專用信任管理引擎確保提升應用程式與服務的安全。

Galaxy S22系列亦搭載高通第二代3D聲波感測器，尺寸為8 x 8毫米，指紋感測面積較前代更大，能進一步提升使用者體驗。高通3D聲波感測器有別於其他身份認證解決方案，採用以聲學為基礎的技術，可反映出使用者個人指紋的獨特特徵。