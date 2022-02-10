桃園市因應國高中小學校11日將開學、公私立幼兒園14日將開學，教育局公布「111年校園強化防疫指引」，新規範有重新強制校內用餐須全面使用「防疫隔板」、2月底前畢業旅行及校外教學皆暫停或延期辦理。

教育局指出，111年校園強化防疫指引有10個項目，包括開學前成立防疫小組，以盤點防疫物資、網卡及平板等設備；入校前量測體溫、手部消毒、實聯制及全程佩戴口罩；校內用餐全面使用「防疫隔板」，不交談、不分食；未完整接種2劑疫苗者，每周提供快篩或PCR陰性證明，並且鼓勵教師接種第3劑疫苗；家庭成員每日須自主健康監測體溫並記錄於家庭聯絡簿。

各項集會活動儘量採線上辦理，採實體者須維持適當社交距離；教具用品加強清潔消毒，教室空間保持良好通風；2月底前畢業旅行及校外教學暫停或延期辦理；師生落實生病不上課及不上班原則；提高防疫規格，倘學校1人確診，全校停課14天。

教育局指出，強化防疫指引有10個項目多為既有規範，只有其中2個項目為新規範。先前疫情嚴峻時曾經要求校方必須使用防疫隔板，後來疫情趨緩後取消辦理，不過Omicron病毒傳染力高又快，為此校園再次重啟強制使用防疫隔版的做法，此外，2月底前畢業旅行及校外教學皆暫停或延期辦理。