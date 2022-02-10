房價一直漲，對一般受薪階級來說，買房可能是最大痛點，調查發現，有高達4成2的民眾對虎年房市的期待或想像以「高不可攀」來形容，其次是「如火如荼」與「方興未艾」，但也有1成5的民眾選了「樂極生悲」。

中信房屋研展室副理張漢超表示，「高不可攀」反映物價飛漲的時代，民眾感受買房的夢想似乎越來越遠，從「如火如荼」與「方興未艾」兩條房市金句也可看出民眾認為房價漲、交易熱並非短期現象，房市熱絡不僅是現在進行式，甚至可能是未來式。

根據中信房屋票選的虎年房市展望，獲得第1名的金句是「高不可攀」(42.2%)，第2名是「如火如荼」(26%)、第3名是「方興未艾」(23.3%)，第4名是「撲朔迷離」(19%)、第5名是「眾口鑠金」(17.4%)，「樂極生悲」(15.6%)則擠進第6名。

對於今年房市的展望，張漢超建議有意購屋者要多方觀察金融環境的變化，受國際環境影響，今年原物料價格及缺工問題短期內難以解決，虎年房市仍是價穩難跌，對一般購屋人來說，的確可能是最大的痛點，然而以長期持有的觀點來看，只要不動產條件不差，房價易漲難跌的特性反而能為個人資產帶來保值甚至增值的效果。

考量未來可能升息的變數，他也提醒購屋人一定要先預做財務規劃，並建立良好信用分數，申請房貸前，也應積極向多家往來的金融機構詢問，這樣才有機會取得最優惠的房貸條件，以降低額外購屋支出。