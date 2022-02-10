2022桃園燈會燦爛登場，開展首日就吸引許多人潮前往賞燈，卻也因此讓一名72歲老婦人迷了路，幸好得到平鎮警方協助，才讓老婦人能夠順利地平安返家。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，2022桃園燈會「光之桃花源」活動於2月9日熱鬧登場，開展首日賞燈民眾人山人海，一名與女兒前來賞燈的72歲周姓老婦人，因為被絢麗的展燈吸引，不慎與女兒走散，回過神來發現女兒不見，一個人著急的在新勢公園內四處尋找。

幸好擔服交通疏導勤務的巡佐劉能權及警員吳尚豪發現，立即上前安撫老婦人情緒，待老婦人冷靜後再耐心詢問相關資料，無奈老婦人疑似緊張，導致無法想起女兒姓名及聯絡電話，老婦人也因此嚇得眼眶泛紅，不知所措，員警見狀連忙安慰，並趕緊安置老婦人到妥適處所休息。

最後員警利用人臉辨識系統查出老婦人身份，老婦人的女兒接到警方通知趕到現場，見到母親平安無恙後也相當激動，立刻衝上前抱緊母親，並不斷點頭向警方道謝。