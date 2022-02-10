台灣堪稱是泡麵王國，擁有超多不同口味的泡麵。而一名網友也很好奇，哪一款泡麵的湯頭最讚？引發網友熱烈討論，被點名最多次的泡麵分別是「肉骨茶泡麵」、「來一客」、「肉燥麵」、「台酒系列的泡麵」與「素飄香麻辣燙」，其中列在第五名的素飄香是近2年才推出的，剛出現變成許多網友的心頭好。

一名網友日前在PTT上發文表示，台灣泡麵種類眾多，有湯麵也有乾拌麵的類型，而他個人最喜歡的是阿Q的蒜香珍肉與統一的拉麵泡麵，這兩款的湯頭他都覺得不錯，不知道大家覺得哪一款泡麵的湯頭最讚？

貼文引起網友熱烈討論，「維力炸醬麵泡湯的」、「一蘭拉麵的泡麵版」、「黃亞細肉骨茶也不錯，但很貴」、「韓國的金螃蟹沒有之一」、「安成湯麵也不錯」、「台酒的都不錯啊」、「來一刻鮮蝦口味」、「味味一品原汁珍味」。

綜合網友的回應發現「肉骨茶風味泡麵」、「來一客」、「肉燥麵」、「台酒系列的泡麵」以及「素飄香麻辣燙」被大家點名最多次，不少人都讚美這幾款泡麵的湯真的不錯，其中「素飄香麻辣燙」更被譽為是大黑馬，近兩年才出，根本是心頭好，而且一定要買碗裝的才好喝。

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