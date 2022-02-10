真的分了！LINE Pay退股一卡通後，將於本月15日推出全新獨立LINE Pay App，新版LINE Pay App一項重大變動為取消一卡通MONEY電子支付服務，以全新面貌打造更符合台灣用戶與商戶使用需求的行動支付，實現更聰明便利的支付生活。

LINE Pay說明，著手開發新版LINE Pay App時，尚未有去年11月啟用的LINE Pay綁卡服務與一卡通MONEY分別驗證登入機制的計劃，直到開發後期，遇到LINE App內的LINE Pay為確保服務穩定性而導入分別驗證機制，面臨需做出艱難決定的一刻。

LINE Pay解釋，因已進入開發後期的新版LINE Pay App若再導入分別驗證機制以提供一卡通MONEY，需投入更多的開發資源與時間，但由於多數用戶是透過LINE App內的LINE Pay使用一卡通MONEY，而非透過LINE Pay App，因此LINE Pay在取其平衡、並加速新版LINE Pay App上線以提供更便利支付體驗的前提下，未能納入一卡通MONEY服務。

由於為營運舊版App，LINE Pay需要投入大量資源，在此情況下便只能投入少部分資源開發新版LINE Pay App，因此LINE Pay花了一年多的時間完成開發，新版LINE Pay App即將於2月15日正式登場。

LINE Pay表示，將會發送可快速下載新版LINE Pay App連結的通知給已在使用舊版App的用戶，LINE Pay用戶只要下載並完成帳號驗證後即可開始使用，無需再重新綁定卡片。配合新版本上線，舊版App將於今年4月底終止服務。