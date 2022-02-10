張嫌將陽台的塑膠隔板掰開，並伸手進去陽台內偷走被害女子的一件綠色內褲，過程全被拍下。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市一名家中擺攤的單身男子於深夜騎車外出，經過前鎮區英明一路某社區時，看到住家一樓陽台晾掛一串內衣褲，竟起色念將其中一件綠色內褲拿走，但他相當狡猾，不僅將車停很遠，還會躲避監視器鏡頭，警方經擴大調閱監視器掌握竊嫌身分，終於將人查獲送辦，但他稱是好玩，後悔喊以後不會了。

一名29歲張姓男子1月22日深夜時分前鎮區英明一路某社區時，他突色心大起、心生歹念，鎖定一戶住家晾掛在後陽台的貼身衣物，徒手將陽台的塑膠隔板掰開，並伸手進去陽台內偷走被害女子的一件綠色內褲，當時在家中的女兒聽到陽台有動靜連忙起身查看，發現有一隻怪手伸進來正在偷內褲，趕緊拿出手機錄影，接著報警。

前鎮警分局一心路派出所獲報後，立即調閱案發地附近監視器，不過嫌犯相當狡猾，他將騎乘的機車停放於距案發地點100公尺遠的巷子，還會躲監視器鏡頭，警方於8日在他住家找到人並帶回派出所。

經了解，單身的張嫌從事是服務業，還與家人一起擺攤當老闆，他稱是一時興起，為了好玩，內褲他已經丟掉了，被逮後也後悔喊：「以後不會了」，全案依刑法竊盜罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。