住展雜誌今（10）日公布最新統計，北台灣2021年十大建商，依年度推案量計，寶佳機構蟬聯十大建商的霸主寶座；麗寶建設緊追在後，至於排名第三到十名，分別為：璞園、昌益、威均、亞昕、興富發、新美齊、新潤、宏普。

前十大建商推案量，都高達156億元至538億元，而威均、新美齊，是首度進榜。

住展雜誌研發長何世昌表示，2021十大建商多為老字號的中大型建商，推案多集中於重劃區，可謂是「得重劃區土地者得天下」。

北台灣2021十大建商桂冠再次由寶佳機構奪下，寶佳去年於北台灣推案量約538億元，連續四年蟬聯推案王，指標建案如龜山「文華天際」、三重「上河匯」。

麗寶集團則以428.5億元屈居第二，指標案如淡水「名軒海樂地」、五股「麗寶微風花園」。

第三名的璞園，去年推案量約330億元。

第四名是「新竹王」昌益機構，去年推案量約295億元。

第五名的威均機構，去年推出5件新案、案量294億元。

第六名為亞昕集團，案量為282億。

第七名興富發，去年推案量為194億元。

展望2022年，何世昌指出，因百億級大案輩出的緣故，競爭將更為激烈，2021年十大建商榜內至少有一半名單會被取而代之，包括中悅、愛山林、茂德、三圓、中工等，都有機會殺進榜內，寶佳五連霸之路將遭到高度挑戰。