美國長天期美債殖利率下滑，科技股收高，美股各大指數全面收高，台股指數開盤越過月線，來到18200點之上，但成交金額預估萎縮到2800億元附近，指數盤中一度壓回到平盤附近，但護國神山台積電(2330)獨強，盤中再度領台股越過盤初高點。

MSCI今天進行季度調整，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由16.39％下調至16.37％，「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70％下調至18.56％，「MSCI全球市場指數」權重由1.90％上調至1.91%，調升0.01個百分點，將於2月25日生效，將影響2月最後一個交易日指數表現。

台股農曆年後拉出三根紅K，今天站上月線，收復所有均線，日KD交叉向上，持續進入短多循環，不過，指數這周漲點超過500點，逐步來到前方壓力區，且量能萎縮，盤面上目前僅台積電單打獨鬥，預料短線進入震盪整理。反觀櫃買市場依舊熱絡，成交金額預期回到千億元之上，中小型股持續各自表現。

本土投顧認為，由於聯準會對於貨幣政策的態度於過去幾個月已由極度寬鬆大幅轉向為加速緊縮，市場共識對今年聯準會全年升息的幅度也由3碼提高至5碼，且3月將升息；俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治風險也逐漸加大，其中布蘭特原油今年以來已因此大漲近2成，油價大漲引發通膨，進而帶動聯準會加速緊縮政策，另外，由於2021年獲利基期高，今年獲利動能轉弱等因素，因此，本土投顧預期，台股將於第一季中下旬轉為中期震盪或修正。