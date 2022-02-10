俄羅斯入侵烏克蘭的軍事危機迫在眉睫，其中關注的焦點之一為歐洲天然氣供應問題，該問題牽涉到更廣泛的物價上漲和通膨問題。而歐洲短期內仍需要天然氣作為綠能過渡期的來源，綠能的轉型和支援仍緩不濟急；而潛在的軍事衝突將讓歐洲能源供應問題雪上加霜。

軍事專家評估，烏克蘭可能在近日或數周內遭到攻擊，而任何的衝突都將對歐洲的電力、煤炭價格產生連鎖反應。而俄羅斯極可能忍受西方制裁的風險，入侵烏克蘭和建立親俄的政權，並阻止烏克蘭加入北約。

目前歐洲約有40%的天然氣和25%的石油依賴於俄羅斯，任何的破壞都會加劇歐洲能源危機，歐盟可以在短期內暫停天然氣的進口，但是這樣做法將產生深遠的經濟後果，並且需要增加液化天然氣進口，和限制工業需求。

俄羅斯輸往歐洲的天然氣，在上世紀90年代有高達8成是經由烏克蘭輸往歐洲，但是後來建立其它管線，有通過白俄羅斯和波蘭輸往奧地利和義大利，目前經由烏克蘭的流量已經不到5成。

戰事如果發生，可能出現幾種情況，其一是烏克蘭基礎設施受損，天然氣供應中斷。而更嚴重的情形是俄羅斯直接切斷供應，以天然氣為武器，向西方國家施壓。

包括國際能源總署已經認真考量，俄羅斯可能拿天然氣當對抗武器。但是切斷對歐洲的供應也會對俄羅斯經濟產生巨大代價，俄羅斯經濟依賴於對歐洲銷售石油和天然氣，儘管目前依賴程度已經低於冷戰時期。所以俄羅斯最現實的盤算應該是希望保持平衡狀態，一方面維持對歐天然氣供應，一方面又想讓烏克蘭不加入北約。

西方國家可能採取的措施也包括中止北溪二號的營運。美國總統拜登已明確表示，俄羅斯如果以某種形式入侵烏克蘭，北溪二號將無法前進。為歐洲能源帶來雪上加霜的衝擊。

近年來歐洲增加了從美國、卡達和其它國家進口液化天然氣。2020年，歐盟天然氣對外進口減少了9%，歐盟地區對俄羅斯的依賴也略有下降。儘管如此，俄羅斯仍是歐盟最大的天然氣供應國，佔43%。

自2006年和2009年的能源危機以來，歐洲一直在加強措施，投資數十億美元建設基礎設施，使歐洲能夠透過船隻進口天然氣，並能更輕易地將燃料運到整個歐洲大陸。

當前的衝突也為政府政策決策者的加速潔淨能源轉型提供了更有力的理由，就能源供應安全和氣候變遷行動來看，這已是當務之急。

如果再仔細觀察歐洲經濟的衝擊，歐洲糧食供應也可能出現問題。天然氣是許多化肥的主要組成部分，因此，天然氣成本的上漲可能會推高農作物的價格。另外烏克蘭去年出口了3300萬噸糧食，因此，烏克蘭的任何破壞都將波及到歐洲糧食安全甚至到全球。

美國銀行證券部門的預估，軍事升級可能會推高歐元區通膨增加1個百分點，2022年來到4%。

然而最重大的影響還是在能源價格；能源和食品價格的上漲將削弱家庭購買力，侵蝕信心。消費力將迅速受到衝擊，投資可能在隨後的幾周和幾個月內下降。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)在上周表示，如果這些地緣政治陰影在現實出現，這些肯定會對能源價格產生影響，並透過能源價格在整個物價結構中增加了成本。

而歐洲央行是否可能加速收緊貨幣政策，來抵銷通膨飆升的壓力。拉加德此前曾表示，貨幣政策無法影響能源價格。此似乎提供了答案部分線索。但是軍事衝突和隨之而來的通膨上升，將對歐洲央行帶來壓力，要求加速採取政策行動，即使這些在經濟上毫無效果和意義。