為因應日漸增多新確診病例，日本東京都政府準備將無症狀感染者，妥善安排進住於規定的露營車或組合屋中。至於輕症病患，也有30家位於東京的旅館可以選擇入住。

繼東京體育廣場之後，當地政府這次要利用位於東京西邊立川市的立飛(Tachihi)車站附近空地，做為臨時隔離治療中心。至於對象鎖定那些沒有新冠症狀，但擔心會傳染給家人或社區的民眾。

這座東京第2座大型的隔離治療場所，面積約3千坪大小，可容納20輛露營車以及簡單搭建的組合屋。目前僅雖有65張床位，但不久後可望擴增至約300張。

這個設施內有數個共用的淋浴間，以及一個運動區，全天候都有護理人員在旁待命。若有患者病情突然加重，也可第一時間被送往其它合適醫治地點。據悉，東京都政府還計畫在2月底之前，在離立飛車站附近的高松站(Takamatsu)，建立另個可容納300至350個床位的新冠醫護中心。

10日，東京地區又多增加4家旅館可收新冠輕症病患。目前在東京共有30家旅館可收治約7800位輕症患者。