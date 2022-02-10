台灣大車隊(2640)今舉辦股東臨時會，決議通過分割母公司平台業務讓與子公司台灣智慧生活網。大車隊表示，今年抓緊利基擴大平台經營發展，從過往以「車」為中心轉變為以「人」為核心，積極結合集團旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等各式生活服務，不斷創新發展新商模，成立子公司台灣智慧生活網，打造「新生活服務生態圈」。

台灣智慧生活網公司透過數位科技、大數據運用、AI分析、全方位金流支付與高含金的650萬用戶數，成為創造平台流量與價值的優勢，發展超級APP(super app)。台灣大車隊執行長林念臻表示，公司運用出行服務的高頻帶動低頻，藉由大數據、AI技術激活低頻服務，再利用高毛利來回饋低毛利，逐步提升營收獲利，更開放平台成為場域提供者，廣邀跨業合作者加入攜手創造多元價值，讓流量產生更大的商業價值。

台灣大車隊集團董事長林村田早在十幾年前即在55688中埋入生活密碼願景，從民眾生活面向發展平台媒合。其中代駕服務過去兩年至今，業績成長高達5倍，客戶黏著度高達70％，更於去年第四季開始突破性成長，同期業績成長40％。「55688代駕」與賓士國際原廠進行人員專業教育培訓，讓駕手們的專業知識及操駕技術再升級，也推出以時計費的「時時駕」服務方式，只要於一小時前預約，就能提供跨縣市移動服務，滿足商務高階主管駕駛與臨時專業駕駛需求，預計今年可達2位數成長。

除了代駕服務，55688 APP主張目標6分鐘內解決生活大小事，不但與國際訂房網站串接讓用戶能透過APP訂房立即賺得搭車金，更在一月中旬試營運「It’s on me」你搭車我買單的全新購物服務，秉持分享優質好物的理念，用戶下單完成即贈最高60％搭車金回饋，超強優惠立刻吸引會員目光，活動推出即受好評，短短上線一周商品全數銷售一空，交出亮麗成績單。印證該購物服務成功媒合平台用戶及市場需求，當未來3至5年商轉價值更趨成熟，將為平台拓展更大成長動能。

台灣大車隊年服務趟次高達8000萬，穩居市場之冠，集團旗下關係企業：台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚保修和台灣大旅遊等，更以新創經濟為主軸，打造國人跨場域移動生活新型態。