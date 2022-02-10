凍漲令鬧出全台雞蛋荒！ 趙少康痛批政府無能：連蛋都解決不了「真是很混蛋」

國內蛋荒未解，農委會統計每天最高缺200萬顆蛋，國民黨前副主席郝龍斌今天表示，去年因疫情關係，餐廳景氣蕭條，雞蛋滯銷，農委會補貼要求大家殺雞，造成沒有足夠的蛋雞生蛋，導致出現缺蛋危機，目前除了生產量不夠外，因飼料價格高漲，賣一盒賠一盒，很多蛋商就不願意賣蛋。

郝龍斌上午接受《千秋萬世》廣播專訪表示，農委會主委陳吉仲宣稱，「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定」，但他只看到補貼造成各種民生必需品產量起伏，要不是不夠，不然就是超產。

郝龍斌說，這次缺蛋，主要是去年補貼宰殺蛋雞種下的因，至今產銷供應鏈完全被破壞，政府要用老母雞彌補缺蛋，老母雞不僅生產效率比不上蛋雞，更令人擔憂的是，為了讓老母雞產蛋，用抗生素維持其健康、施打賀爾蒙維持產量，以激進方式生產的蛋本身就可能有問題。

郝龍斌提醒，從食安角度來看，政府用老母雞產蛋來因應供需失調，就要查核老母雞產的蛋是否符合衛生安全標準，此外，農委會祭出補貼獎勵措施，不僅沒有達到穩定效果，還有可能因為政府補貼，使得蛋價有上限價格。

郝龍斌痛批，陳吉仲雖是農業經濟教授，但完全看不出其有任何專業，做不好又往臉上貼金，只顯現其不適任。