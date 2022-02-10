樹林嘉聯益電子廠爆移工確診！ 侯友宜證實：驗出14例陽性

嘉聯益電子樹林廠9日新增1例外籍移工，新北市長侯友宜今視察林口轉運站表示，市府連夜採檢全廠職員、移工、行政人員等，共篩檢1762人．至今天上午9點半採檢結果出爐，新增14例確診個案，大多都是外籍移工，移工大部分時間都在宿舍，基因定序仍待CDC進一步判定。

媒體詢問，嘉聯益電子樹林廠傳染源與北市會計事務所是否有關？侯友宜表示，樹林電子廠跟桃園廠有所接觸，仍在疫調中，後續會再確認基因定序，移工大部分都在宿舍，才會有內部傳染狀況，出現14個確診，會按照相關規定隔離。

侯友宜說，春節期間內大家都在聚在一塊，春節結束後從企業快篩中，找出在全國移動過程或是春節間有接觸高風險的狀況，快篩過程中找到確診個案，這2周是密切觀察期，希望在觀察期間能有效控制疫情。

侯友宜表示，春節結束後，全國各區民眾大移動，多少在其他地區都有所接觸，會透過全面監測，只要個案產生，就快速做疫調匡列，然後有效控制疫情。

另外，被問及板橋4口一家是否有新增個案？侯友宜說目前沒有新增，基因定序尚未出來。新北市衛生局補充， 9日嘉聯益電子廠一名外勞出現症狀就醫採檢確診，立即針對該廠區及同宿舍員工擴大採檢，尚待複驗，將由中央疫情指揮中心判定統一公布，詳細情況將於下午記者會進一步說明。