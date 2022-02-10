有民眾2年前買到喜歡的房子，好不容易等到即將交屋，但是最近卻遇到建商因為缺工問題，又要延遲2年交屋，而上網求助，這樣是否有辦法求償？專家提醒，建商延遲或解約都須向已購客賠償，未依照契約規定在領得使用執照6個月內交屋，每逾1日應按已繳房地價款依萬分之5單利計算遲延利息，若想解約，可向建商要求房地總價款的15% 作為賠償違約金。

2020年以來南台灣遭遇有史以來最大缺工浪潮，尤其高雄在去年半導體產業鏈包括穩懋、默克、台積電及日月光等關鍵大廠宣布落地設廠後，未來營建工人需求暴增，缺工問題再度雪上加霜，背後反映出的是，受限人力缺口造成營建業施工工期延長、預售案延遲交屋等糾紛增加。

圖說：未來營建工人需求暴增，缺工問題再度雪上加霜。

就有不少預計2021年、2022年預計完工的預售屋，無法按合約進度交屋，高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪指出，在內政部「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」裡有詳細規範，預售屋的延遲交屋，只有在「受天災地變等不可抗力之事由或因政府法令變更、或其他不可歸責於賣方之事由」狀況下，建商才能延期交屋而免賠償，消費者也不得要求解約與違約金。

若建商無法依照契約書中簽訂的日期完工、交屋，延遲交屋的原因也非「受天災地變等不可抗力之事由或因政府法令變更、或其他不可歸責於賣方之事由」，那賣方未於領得使用執照6個月內通知買方進行交屋，每逾1日應按已繳房地價款依萬分之5單利計算遲延利息予買方，如已繳金額為100萬元，1天的違約金就是500元。

延遲交屋若超過 3 個月以上，且原因不符合定型化契約中的「受天災地變等不可抗力之事由或因政府法令變更、或其他不可歸責於賣方之事由」，這個時候就可以視為建商違約，民眾可以要求解約，全額拿回已繳款項，並依照定型化契約中的規定，建商應該向購屋民眾賠償總價15%的違約金。

例如雙方以預售屋總價款15%約定違約金，假設預售屋總價為新台幣1000萬元，則建商應給付解約違約金150萬元。不過，蔡紹豪提醒，由於前幾年買的預售案開價與目前上漲的房價相較，已出現至少2~3成價差，若想解約建商能重新高價再出售，買方考慮到如今房價反而得不償失；若已購客認為權益受損，也可向消保官申訴依規定處理，以維護自身權益。

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