女星楊冪是當今大陸演藝圈最紅的女演員之一，不但外型精緻亮眼，演技也一流，受到廣大觀眾喜愛，更是廠商寵兒，被封為「流量女王」，其實女神的大學同學們，有很多也是高人氣明星，其中，有位因外貌而轉換跑道的同學，名為張小斐，實際上不僅是個正妹，而且朝喜劇圈發展後反倒紅遍半邊天。

楊冪大學就讀於北京電影學院表演系，很多同班同學都陸續進了演藝圈發展，幾乎都跟楊冪一樣在正統戲劇圈發展，演電視劇累積不錯的成績，唯獨張小斐選擇不同，她轉往喜劇圈耕耘，理由是她覺得自己長得醜，在一般戲劇圈沒前途，但其實張小斐臉蛋秀麗，還有170公分高挑身材，根本是大正妹，而她的判斷也沒錯，在戲劇圈發展時沒能混出名堂，但在喜劇圈就不一樣了。

張小斐自嘲長得醜所以當喜劇演員，但實際上是個大正妹。(翻攝自張小斐0110微博)

張小斐出道以來雖演過不少戲劇作品，但卻是在轉往喜劇圈發展後才大紅大紫，讓她真正知名度大開的，是出演了《歡樂喜劇人》等節目，這中間張小斐還跟賈玲合作了幾部小品《你好，李煥英》、《倚天屠龍記》、《笑看風雲》等，都賣座並受到好評，作為喜劇演員的她闖出一番成績，而張小斐這樣的外型條件在喜劇圈是不常見的，可說是「最美笑星」。

跟楊冪同樣就讀於北影表演系的張小斐，毅然放棄多數同學理所當然會選擇的道路，轉往喜劇圈發展，探險精神得到好的回饋，如今張小斐加入賈玲團隊，也加盟《歡樂喜劇人》，人氣水漲船高，通過個人精彩的演出，證明實力與外型相比毫不遜色，是個家喻戶曉的喜劇大明星。