33歲女星拐拐（本名：許采晴）2014年曾榮獲網友心中10大網拍女神第一名，她曾演出電影《風雲高手》，並拍過「周董」周杰倫MV〈烏克麗麗〉，身材性感、面容精緻的她，最近在IG分享一組辣照，要粉絲幫她選哪張好，可見她透視吊帶蕾絲馬甲上身，將上圍襯托得相當雄偉，猛一看還像是裡面沒穿，讓粉絲大喊超辣，笑說：「小朋友才做選擇」。

「網紅始祖」拐拐人美感情運卻不順，去年她上節目時透露曾遇過恐怖情人，交往初期很正常，知道她生理期還會貼心泡熱可可給她，但兩人交往1年多後因摩擦導致感情生變，拐拐心一橫提出分手，但對方卻變臉，稱要來找她就闖進香閨，還開始動手動腳將拐拐軟禁在家中，導致她頸椎受傷、輕微腦震盪，幸好警方上門才救了她一命。

拐拐去年接演《山中森林》。（圖／中時資料照片）

拐拐去年初傳出和金馬影帝阮經天曖昧，但隨著男方最近宣布有女友，這段關係也不了了之，拐拐過去也曾與男星邱昊奇公開交往，相戀一年後已經在2018年宣告分手，去年則有周刊拍到拐拐身邊出現一名新歡高壯男，兩人吃完日本料理約會後，又一同回拐拐家，關係似乎不言而喻。

近日拐拐曬出開工美照，說：「金虎生威～年假也要結束了，該收心好好回去開工，期待虎年繼續帶給大家更驚豔的作品」，並分享自己戴著老虎金色面具，身穿透視性感情趣馬甲美照，大秀北半球和圓弧酥胸，她好奇問粉絲最喜歡哪張？眾人回答她：「我每一張都喜歡」、「不如傳給我幫忙選吧～然後我就通通蒐藏了」、「選擇性障礙，因為都很棒的相片，很正啊」、「辣死了」。