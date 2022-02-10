台灣本土疫情未歇，雖然每日確診數沒有明顯成長，仍有個案持續在社區或職場發生。民間已有「與病毒共存」的聲量；蔡英文總統也喊出兼顧經濟、防疫的「台灣模式」。台大醫師李秉穎今表示，台灣確實有這個條件，但絕對不是現在，若比照歐美各國「跳崖式解封」，恐怕每天染疫死亡的人數，將上看百人。

國內開始施打新冠疫苗第三劑，台北市已準備微解封，民間也開始有「和病毒共存」的醞釀，甚至呼籲指揮中心開放國門，讓商務客、觀光客入境，盡快促進經濟回歸正軌。

國內開始施打第三劑，解封聲量漸起。（粘耿豪攝）

身兼衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人的李秉穎，今接受廣播節目專訪時提到，面對新冠病毒，台灣就像學生一樣「邊學邊做」，不宜一次解除所有防疫措施，應漸進式放寬。

李秉穎認為，若新冠疫情流感化，與病毒共存確實是終極目標，台灣也有這樣的條件及能力，但不可能是現在。他強調，全球疫情嚴峻，要是學歐洲、美國都不管了，以國外染疫情況來看，換算成台灣人口數，「平均每天會有50至100人死亡」，這不是危言聳聽。