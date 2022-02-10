這次北京冬季奧運賽事相當精采，抓住世界各國體育迷的目光，但這次賽會的爭議事件還不少，據俄羅斯奧會(ROC)當地媒體爆料，剛在花式滑冰團體賽奪金的俄羅斯15歲女將瓦莉娃(Kamila Valieva)竟陷入禁藥疑雲，後來的頒獎儀式因法律問題而延後舉行，可能就和她有關。

JUST IN: Fifteen-year-old Russian figure skater Kamila Valieva reportedly tested positive for a banned drug, forcing a delay in the Olympic team medal ceremony. https://t.co/RLZ0JqfjIF — HuffPost (@HuffPost) February 10, 2022

瓦莉娃在前幾天代表俄羅斯參加花式滑冰團體賽，一上場就技驚四座，於短曲項目拿下90.18高分，接著進入長曲更是大放異彩，完成2次四周跳豪奪178.92分，最後幫助俄羅斯代表隊以總分74分拿下團體賽金牌，不過大會卻宣布延辦頒獎典禮。

俄羅斯奧會媒體《SportsExpress》、英國媒體《Insidethegames》都接連爆料，原訂8日舉行的頒獎典禮取消，和瓦莉娃脫不了關係，原因與瓦莉娃在冬奧前藥檢有關，報導中也指出她服用的藥物可能是(曲美他嗪/Trimetazidine)，但此藥並非與提高競技能力有關，而是用於心臟疾病。

此事件還有可能讓俄羅斯這面金牌不保，昨天國際奧委會(IOC)表示，因頒獎典禮延後關係，有必要進一步與國際滑冰總會(ISU)協商，或許過幾天就會有明確答案，而瓦莉娃後續的賽事則受到影響，今天她原本要參加女單競賽，可能因此由其他隊員代替。