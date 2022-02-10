2022年1月台灣金融風險指數TAIFR（Taiwan Financial Risk Index）10日公布，指數較上月上升至98.7，出現近三個月來的新高，上升的1.0幅度，更創下2020年3月新冠病毒全球初次爆發後的第二大，四大構面風險全數上揚。

調查單位台灣金融研訓院表示，受到Omicron 疫情擴散影響，歐美經濟復甦力道減緩，物價卻仍持續上揚，歐美通膨率屢破紀錄，疫情衝擊全球經濟前景不確定性增加，反映到金融資產價格的波動上，四大構面風險中的資產價格波動幅度，1月出現遽增，是TAIFR指數大增主因。

TAIFRI四大構面共11項次構面中，1月期間有8項風險指數呈現上升，其中以「價格波動度」及「金融機構傳染風險」風險上揚最為顯著，綜合整體風險評估則仍在穩定區間。

對台灣高通膨存有導升效果的不動產市場和股票市場，TAIFRI研究團隊分析，兩者的風險度在1月稍緩，即持續「驚驚漲」的現象有所緩和。不動產市場部份，住宅成交量降溫，價格未有明顯變化；股票市場部份，受到美國聯準會加速升息及美股市重挫影響，1 月我國股市亦呈現跌勢，大盤本益比 從上個月的14.6小幅下滑至14.2，收益率則從上個月的6.1％小幅成長至6.4％，股票市場風險略降。