新北市立鶯歌陶瓷博物館啟動「臺灣陶藝駐村計畫」已13年，每年徵件都吸引全球百位陶藝家申請，但近兩年年因受疫情影響，調整徵求國內陶藝家進駐。陶博館近期再度展開駐村計畫，開放國內具有2年以上陶藝創作經驗者於2月28日前申請，將入選3名駐村藝術家與陶博館共創陶藝「奇幻花園」。

陶博館臺灣陶藝駐村計畫2009年啓動以來，已有來自27國、106位陶藝家來館駐村、辦理工作坊與民眾交流，累積創作超過350件作品，近年受疫情影響，調整徵求國內陶藝家進駐，但仍辦理多檔課程講座及工作坊，增進與民眾的互動。

陶博館指出，館內、戶外園區一向是民眾假日出遊，欣賞藝文展覽的熱門地點，「陶瓷藝術園區」近日因許願糖果牆及遠得要命藝術廁所，成為民眾網紅打卡亮點，園區中也有許多來自國內外駐村藝術家、國內陶藝家的陶瓷藝術創作，成為民眾吸睛取鏡的拍照背景，為了展現陶瓷之多元面貌，陶博館也將打造藝術園區為奇幻花園。

陶博館表示，本年度駐村計畫邀請具有2年以上陶藝創作經驗者，將奇幻構想融入陶藝創作計畫，可創作充滿趣味與驚喜的藝術作品或陶藝公共設施，讓遊客能漫遊藝術世界。另外，位在藝術園區的國際駐村研習中心，備有精良製陶設備及良好創作空間，也提供住宿及生活津貼補助，藝術家駐村期間，館方也會安排其與民眾面對面交流、分享創作理念的機會。

陶博館長張啟文表示，新北市政府近年推動三鶯文創整合計畫，串連在地藝術能量建構美學廊道，陶博館盼透過陶藝駐村計畫，提供藝術創作者跨域合作及技術交流的平台，實現三鶯地區成為「藝術匯聚所」的願景，而本年度駐村計畫預計在3月11日公告錄取名單，更多詳細的內容可上陶博館官方網站https://academy.ceramics.ntpc.gov.tw/zh-tw/Residence/C/1/1/24.htm查詢及下載簡章，或電洽02-86772727分機714朱先生。