中市公益路與大和路口天橋今天上午發生69歲廖姓男子墬橋事件，警方獲報到場，廖翁已無生命跡象，送醫急救仍不治。警方在現場亦也未發現異狀，初步排除有外力脅迫狀況，據了解，廖翁久病纏身，疑因心情長期鬱卒而輕生。

據了解，廖翁因罹患慢性病，心情長期受影響，家人今天一早見他騎機車出門，並無異狀，接到警方通知得知噩耗，相當悲痛，警方持續調查釐清案情。

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