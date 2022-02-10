布倫特油價再觸及94美元，市場預估石油需求可能在未來數月升至紀錄新高，瑞銀最新預期油價年末挑戰100美元。而在油價走高，也直接帶動市場加速綠能和電動車的發展進程，表現在股市上，今早富蘭克林潔淨能源(00899)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)等指數走高。

瑞銀指出，石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）上周開會僅16分鐘，就拍板通過3月起增產40萬桶/日的計劃。由於產油國的閒置產能減少，投資者看法已由「OPEC+全面控制市場」轉為「需要美國頁岩油來平衡市場」，即油價應進一步提升。布倫特油價昨日觸及94美元，我們最新預期油價年末挑戰100美元。

OPEC+下次會議將在3月2日召開。雖然多家能源機構預期石油市場未來數個月供過於求，但OPEC+的增產步伐謹慎，令油價一直走強。值得注意的是，部分產油國不容易增產，令總體實際增產量估計僅20-30萬桶/日。

油價攀高，加速全球才剛起步的電動車市場。根據諮詢公司LMC Automotive的數據，去年全球電動車銷量翻了一倍至50萬輛。在電動車銷量大漲的同時，總體汽車銷量卻表現疲軟，電動車雖然現在只佔市場約6%，但比2019年高出3倍多。

瑞銀認為，電動車市場隨著消費者越來越多選擇生態友好型汽車，以及監管機構加大對汽車行業向更清潔汽車轉型的壓力，電動化的趨勢將保持強勁。