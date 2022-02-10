據內政部統計資料，2021年外國人在台購置不動產，建物取得1298棟，與去年同期相比略增6.3%，建物取得面積4萬坪、年增18.0%，土地取得共2454筆、年減19.2%，土地取得面積24.4萬坪、年減18.6%。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，延續疫情前房市買氣，台灣不動產也與世界各國同步起漲，也讓外國人置產意願高，而海外資金及台商回流，透過境外公司購置不動產也不在少數，更對整體狀況有所挹注。

綜觀2021年外國人在六都交易表現上，台北市及新北市為外國人置產的主力區域，建物取得棟數在台北市共322棟、新北市283棟，雙北的外國人取得棟數共佔全國46.6%，外國人所購房屋近半數在雙北。郎美囡指出，雙北雖然不動產價格高，不過海外置產多數會選擇首都、政治經濟重鎮，確保價格走勢穩定、保值性高，也易於出租，因此雙北一直都是外國人置產的主力，此外值得注意的是桃園與台南在建物棟數也出現增加，顯見外國人置產有往中南部移動的現象。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，在疫情陰影籠罩下，房地產交易流程不較以往順暢，需要透過海外轉進資金買家，不過隨著國內不動產房價與租金雙漲，投資更具效益，也會讓外國人即使受到房地合一限制，但仍願意轉戰具有長線投資的優質標的。