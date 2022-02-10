群光(2385)在百大長青家族企業中，董事長許崑泰名列最會幫股東賺錢董事長的前三名，群光長達21年的平均ROE是24.9％。

據《遠見》與中山大學陳世哲教授團隊合作，針對台灣成立30年以上的上市櫃家族企業，透過調查分析其2000年至2020年，連續21年的關鍵經營績效指標，獨家推出台灣百大長青傳承股排行榜。其中群光董事長許崑泰躍居最會幫股東賺錢董事長的第三名。第一名是可成(2474)董事長洪水樹，第二名是和泰車董事長黃南光。

面對中美貿易戰，群光董事長許崑泰化危機為轉機，群光在2019年決定重啟閒置約20年的泰國邦巴功縣廠，並在旁購地11000坪蓋新廠，該工廠離曼谷國際機場很近，僅約20餘公里的距離。群光早在30多年前，就到泰國設電腦周邊零組件廠，群光也是全世界第一個到設該類型工廠的公司。泰國廠目前營收占比近1成，以生產影像非PC產品為主。群光泰國廠的生產優勢為租稅優惠，具有8年免營所稅，以及人工成本較低，產能全開後預估一整年的營收可達200億元。去年第四季群光陸續又再斥資6.7億元新台幣，加碼泰國廠附近的土地興建員工宿舍，未來是否再擴廠，則視訂單而定。若單就泰國廠30餘年以來的土地增值，市場估市價翻揚逾20倍。

群光去年全年合併營收首度突破千億大關，以1075.6億元，年成長13%，亦創下歷史新高紀錄。法人推估群光2021年EPS為9元，配息6元起跳。