住展雜誌統計，北台灣2021年十大建商(依推案量計)多為老字號的中大型建商，推案多集中於重劃區，住展雜誌研發長何世昌表示，由於央行持續緊縮土地貸款，預期今年中小型建商推案量將難以擴張，在限貸令解除之前，十大建商恐怕將會是大型建商的天下。

展望2022年，何世昌指出，因百億級大案輩出的緣故，競爭將更為激烈，2021年十大建商榜內至少有一半名單會被取而代之，包括中悅、愛山林、茂德、三圓、中工等公司都可望殺進榜內，寶佳五連霸之路將遭到高度威脅。他建議，若消費者擔憂買到「一案建商」的建案、建商反悔不賣房、或者建商倒閉落跑淪為「爛尾樓」，不妨可考慮向老字號、口碑良好、以及大型建商買房子，這類建商因顧及信譽、且財務較為健全，倒閉風險相對較低，購屋權益比較有保障。

住展雜誌統計，北台灣2021年十大建商(依推案量計)依序為寶佳、麗寶、璞園、昌益、威均、亞昕、興富發、新美齊、新潤、宏普；前十大建商推案量介於156億元至538億元，而威均、新美齊是首度進榜。

北台灣2021十大建商桂冠再次由寶佳機構奪下，寶佳去年於北台灣推案量約538億元，連續四年蟬聯推案王，麗寶集團則以428.5億元屈居第二。自統計以來，寶佳與麗寶是極少數在北台灣所有縣市都有推案的建商，從都會區到偏鄉都有他們的身影。另外，寶佳、麗寶兩強去年新案大多集中在重劃區，寶佳強攻新莊泰山溫仔圳(自辦部份)、龜山A7、青埔等重劃區，麗寶主力放在五股洲子洋、淡海新市鎮、桃園小檜溪等處。

第三名的璞園，去年推案量約330億元，璞園於台北市的案量比重高達逾8成，是十大建商中北市案量比例最高的業者，且推案以都更、危老案居多。第四名是「新竹王」昌益機構，去年推案量約295億元；昌益為新竹縣市老字號建商，以往只在新竹地區推案，但近年進軍東台灣、南台灣，已從區域型建商躍升為全國性建商，推案量也明顯放大。第五名的威均機構去年推出5件新案、案量294億元，而所有建案全位於青埔特區內，主要是趁著青埔房市火熱，積極推案進行一輪大收割。