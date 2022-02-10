中央開放日本福島五縣市食品，中市府展現強力作為，市長盧秀燕9日宣佈，維護食安4大作為，包括加強查核日本進口食品、提昇核食檢驗量能、有疑慮食品不得入校園、加強產地標示。

開學在即，眼看核食就要進來，中市府全面嚴格稽查，將「加強查核日本進口食品」，已建置「台中市核食食安專區」網站，民眾可以即時查詢稽查與檢驗結果，作為消費時的選擇參考。

中市府食安處原有食品放射性檢驗設備「碘化鈉偵檢器」，用於第一線的快速篩檢，為了堅守民眾食品安全，將動用二備金添購中央衛福部公告認證的「純鍺偵檢器」，未來台中市有輻射疑慮的食品，查驗量可提高6倍，從每年查驗400件，增加到每年查驗2400件以上。

再者是「有疑慮食品不得入校園」，各級學校將於2月11日開學，校園食安極為重要，中市教育局修改營養午餐供應契約，將可能造成健康疑慮的食材排除，避免進入校園。.

根據媒體針對福島食品進口的最新問卷民調，填答人數中有超過半數對於福島食品仍有疑慮，經發、農業等局處加強稽查批發零售市場、賣場、超商、量販場所國外進口水產品與蔬果、乳製品等有疑慮產品的產地標示。

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