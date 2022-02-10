知名好萊塢男星泰勒洛納（Taylor Lautner）因2008年演出《暮光之城》系列電影，並在劇中飾演癡情「狼人雅各」，大秀性感8塊肌而瞬間爆紅，被不少女粉絲視為性感男神。而去年才宣布與交往3年女友訂婚的他，也在近期接下新戲並於社群媒體上分享側拍照，走樣的身材讓網友們全看傻眼。

時隔6年，泰勒洛納終於在近日即將推出全新電影《我的主場隊》（Home Team），而他為了替新作品宣傳特別在個人IG上公開一系列劇組的側拍畫面，不過照片中只見泰勒洛納穿著一件藍色的運動上衣與休閒長褲，而上衣貼身的剪裁也讓他的身材「原形畢露」，雖外表仍看起來十分壯碩，但臉部及腹部都顯得圓潤許多，對比過去在《暮光之城》中精實帥氣的模樣相差甚大，甚至還飄出一股濃厚的成熟大叔味，讓不少粉絲相當崩潰，認為他因幸福肥身材大走鐘。

不過，也有網友跳出來緩頰，認為泰勒洛納是為了角色需求才變胖。因為這部電影是改編自國家美式足球聯盟（NFL）教練肖恩佩頓（Sean Payton）因深陷打假球醜聞遭聯盟禁賽一年，他為了與兒子及前妻修復關係，而回到中學擔任橄欖球教練的真實故事；而劇中飾演總教練的凱文詹姆士（Kevin James）將與泰勒洛納有多場對手戲，讓影迷相當期待。