正統鹿耳門聖母廟的元宵節煙火秀成為南台灣重大活動，動輒吸引數十萬人參與，今年在新冠肺炎Omicron病毒肆虐下宣布延期，網路年後紛傳廟方將活動訂在4月23日媽祖生日，廟方10日澄清絕無可能，強調煙火施放日期尚未確定。

正統鹿耳門聖母廟的鞭春牛與煙火秀，每年元宵節都是南台灣的重頭戲，尤其斥資數千萬元施放的煙火秀可吸引數十萬人湧入土城，帶動觀光產業，今年卻因為疫情擴散，廟方在年前決定延期施放，不少網友引頸企盼施放日期。

廟方澄清，網路謠傳煙火秀改在4月23日媽祖生日施放，對廟方來說幾乎不可能，當天是廟內最忙碌的時候，無發分神另外舉辦其他活動，並發出訛傳的圖片，希望信眾勿信網路謠言受騙。

據聞，廟方主委與委員們10日再次擲筊請示媽祖施放日期，媽祖原本屬意26日舉辦，但依據中央流行疫情指揮中心表指示，當天仍未允許聚眾遊行活動，因此廟方決定再開會討論。