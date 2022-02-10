三星宣布，將為指定Galaxy裝置提供長達四代的One UI和Android OS升級，除了旗艦手機S系列、折疊機Z系列多款手機外，還包括部分中階A系列手機、高階平板Tab S系列，以及智慧手錶Galaxy Watch。

三星先前承諾為Galaxy裝置提供長達三代的系統升級支援，讓用戶在持有裝置期間，能獲得最新的資安防護、生產力，三星進一步提升標準，納入Galaxy生態圈的眾多產品線，包括指定Galaxy S系列、Z系列、A系列智慧型手機與平板，並與合作夥伴密切合作，透過三星One UI達成Android OS升級，三星亦為One UI Watch與 Wear OS Powered by Samsung提供長達四年的升級，確保用戶享受最新的Galaxy Watch體驗，除了延長One UI更新年限，三星指出亦提供長達五年的安全更新。