情人節即將到來，在戀人們精心為另一半準備浪漫約會行程或禮物來加溫感情的同時，網路犯罪份子也抓緊情人節下手，利用情人節名義設下各式網路陷阱。趨勢科技公開駭客常見三大搭訕套路，包括「製造假象」、「出手大方」、「拉近關係」，呼籲民眾留意網路世界看似曖昧又真心的假訊息，避免錢財與個資被誘騙。

套路一：製造假象，約會追劇要當心 疫情期間，情人節宅在家追劇不失為一個約會的好選擇。然而，根據最新調查數據，2022年一月的偽串流影音平台詐騙達到過去半年的高峰來到近1.9萬筆。

近年隨著Netflix、Disney+等的推出，網路上陸續出現許多假冒串流影音平台的釣魚詐騙手法，謊稱帳戶出現問題需要緊急補救，常見狀況如「付款資訊有問題」、「帳號已經被鎖住」、「有人入侵了你的帳號」、「你的帳號將被刪除」及「你的帳號出現新的登入」等，企圖誘導民眾進入看似真實的官方串流影音平台，實際上卻是釣魚網站，藉機盜取民眾輸入的帳號及信用卡個資。

套路二：出手大方，假網購情人禮優惠下殺 看準情人節送禮風潮，除了各大電商平台強打各項優惠活動，一頁式網購詐騙也將進入危險高峰期，企圖與優惠活動魚目混珠，使消費者不易分辨真實性而暈船上鉤。

趨勢科技表示，根據觀察，一頁式網購詐騙常以超低價破盤優惠、期間限定免運等訊息吸引民眾目光，並將購物廣告刊登在入口網站、臉書及LINE等平台，意圖導引民眾進入以假亂真的網頁下單購買、填入個人轉帳資料等個資。

趨勢科技提醒，網購情人禮品必多加留意，不要衝動下單，對於社群平台上的廣告也要保持警覺，避免誤入看似出手大方的網購優惠陷阱，甚至面臨重要個資遭竊風險。

套路三：拉近關係，假貼圖傳心意

貼圖詐騙是每逢熱門節慶最猖狂的詐騙手法之一，趨勢科技提醒，若收到「情人節免費貼圖限時贈送」等訊息千萬要當心，很有可能是不肖份子拉近關係的詐騙套路。

常見手法為邀請民眾轉傳訊息才能下載貼圖。民眾一旦轉傳分享，非但拿不到免費貼圖，還可能被犯罪分子加入LINE好友，待之後改頭換面再進行二次詐騙。

值得注意的是，貼圖詐騙如今也演化出更多元的詐騙形式，詐騙集團會製作擬真的貼圖下載頁面邀請下載，民眾在點擊下載後不但沒有獲得貼圖，更可能在按下按鈕的瞬間讓手機被植入安裝後門軟體，藉此竊取用戶手機的資料及照片。趨勢科技呼籲，收到貼圖訊息時，避免直覺點擊連結或分享，以保護個資安全。